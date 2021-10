മുളകുപൊടി വിതറി; സിഗരറ്റ് കൊണ്ട് പൊള്ളലേൽപ്പിച്ചു; പൂജപ്പുര ഇരട്ടക്കൊലയിൽ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ

Kerala

തിരുവനന്തപുരം: പൂജപ്പുര മുടവൻമുഗളിൽ ഭാര്യാപിതാവിനെയും സഹോദരനെയും കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ പ്രതി അരുണിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി ഭാര്യ അപർണ രംഗത്ത്. ജനനേന്ദ്രിയത്തിൽ മുളകുപൊടി വിതറിയെന്നും സിഗരറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പൊള്ളലേൽപ്പിച്ചുവെന്നും അപർണ 'വൺ ഇന്ത്യ മലയാള'ത്തോട് പറഞ്ഞു.

സ്ത്രീധനം കുറഞ്ഞുവെന്ന് പറഞ്ഞ് പലതവണ പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നതായും അപർണ പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് പ്രതിയായ അരുൺ ഭാര്യ പിതാവിനെയും സഹോദരനെയും കൊലപ്പെടുത്തിയത്.നാടിനെ നടുക്കിയ കൊലപാതകത്തിൽ നിന്ന് ഇനിയും മുടവൻമുഗൾ ഗ്രാമം മുക്തമായിട്ടില്ല. കൊലപാതകത്തെ കുറിച്ചും പ്രതി അരുണിൻ്റെ ക്രൂരമായ സമീപനങ്ങളെക്കുറിച്ചും അപർണ വൺ ഇന്ത്യ മലയാളത്തോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു. അപർണയുടെ വാക്കുകളിലേക്ക്:

English summary

Aparna has come forward with serious allegations against Arun, the accused in the murder of his father-in-law and brother in Poojappura Mudavanmugal.