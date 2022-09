'താന്‍ ഉറങ്ങിയിട്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി എന്ന് പറഞ്ഞു, സ്ത്രീ എന്ന് പരിഗണിക്കാതെ ചീത്ത', ശ്രീനാഥിനെതിരെ അവതാരക

Kerala

കൊച്ചി: ഒരു സ്ത്രീ എന്നുളള പരിഗണന പോലും നല്‍കാതെയാണ് നടന്‍ ശ്രീനാഥ് ഭാസി തന്നെ ചീത്ത വിളിച്ചതെന്ന് താരത്തിന് എതിരെ പരാതി നല്‍കിയ യൂട്യൂബ് ചാനല്‍ അവതാരക. ഇവര്‍ നല്‍കിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ശ്രീനാഥ് ഭാസിക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടനെ മരട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തെങ്കിലും സ്‌റ്റേഷന്‍ ജാമ്യത്തില്‍ വിട്ടു. പിന്നാലെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്‌സ് അസോസിയേഷന്‍ ശ്രീനാഥ് ഭാസിയെ സിനിമയില്‍ നിന്നും വിലക്കാനും തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

വിവാദമായ അഭിമുഖത്തിന് ശ്രീനാഥ് ഭാസി എത്തിയത് വൈകി ആണെന്ന് അവതാരക പറയുന്നു. 'വൈകിയതിനെ കുറിച്ച് താരത്തോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു. നടന്‍ ഉറങ്ങിപ്പോയെന്ന് തനിക്കൊപ്പമുളള കുട്ടി പറഞ്ഞു. താന്‍ ഉറങ്ങിയിട്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി എന്നാണ് ശ്രീനാഥ് ഭാസി പറഞ്ഞത്. ഒരു ദിവസം ഉറങ്ങിയില്ലെങ്കില്‍ തനിക്ക് ഭ്രാന്തായി പോകും എന്ന് താന്‍ പറഞ്ഞപ്പോള്‍ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി, അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങള്‍ അവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്നും താന്‍ ശ്രീനാഥ് ഭാസിയായി ഇവിടെ നില്‍ക്കുന്നത് എന്നുമാണ്', അവതാരക വ്യക്തമാക്കി.

'നിങ്ങള്‍ക്ക് തലക്കെട്ട് ഉണ്ടാക്കാനുളളത് എന്റെ വായില്‍ നിന്ന് കിട്ടില്ല', പൃഥ്വി പറഞ്ഞത്, ശ്രീനാഥിന് വിമർശനം

Srinath Bhasi said that it has been three days since he slept, Says the anchor complainant