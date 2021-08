തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ;നിറപുത്തരി പൂജകൾക്കായി ശബരിമല നട നാളെ തുറക്കും

Kerala

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങി തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ്. സര്‍ക്കാര്‍ സഹായമില്ലെങ്കില്‍ ജീവനക്കാരുടെ ഓണ അലവൻസും ശമ്പള അഡ്വാന്‍സും മുടങ്ങുന്ന സ്ഥിതിയിലാണ് ബോര്‍ഡ്. ഓണഅലവന്‍സും ശമ്പളവും നല്‍കാന്‍ മാത്രം 25 കോടിയോളം രൂപയാണ് ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിന് വേണ്ടി വരുന്നത്. എന്നാൽ, വെറും അഞ്ചു കോടി രൂപ മാത്രമാണ് തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിന്‍റെ പക്കലുള്ളത്. അതേസമയം, സർക്കാർ സഹായമഭ്യർത്ഥിച്ച് ബോർഡ് കത്തു നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രസിഡൻ്റ് എൻ വാസു പറഞ്ഞു.

സാരിയിൽ ഗ്ലാമറസ് ലുക്കിൽ റിതു മന്ത്ര; ബിഗ് ബോസ് താരത്തിന്റെ ഫോട്ടോഷൂട്ട് വൈറൽ

English summary

The Travancore Devaswom Board is heading for the biggest financial crisis in its history. The board is in a position to suspend the employees' Ona allowance and salary advance without the help of the government. The Devaswom Board needs around Rs 25 crore to pay the onan allowance and salary alone. However, the Travancore Devaswom Board has only Rs 5 crore