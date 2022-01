Kerala

oi-Ajmal MK

കൊട്ടാരക്കര: കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് ബി പിളർന്നുവെന്ന് പറയാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്ന് ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ മൂത്തമകളും കെബി ഗണേഷ് കുമാറിന്റെ സഹോദരിയുമായ ഉഷാ മോഹന്‍ദാസ്. പാർട്ടി പിളർത്തി പുതിയ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഞാന്‍ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് ബി പാർട്ടി ഞങ്ങളുടേത് തന്നെയാണെന്നാണ് ഞങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതിന് ചില നിയമങ്ങളും കൂടെയുണ്ടല്ലോ. പാർട്ടി സെക്രട്ടറിമാരായാലും ജില്ലാ അധ്യക്ഷന്‍മരായാലും കൂടുതല്‍ പേരും ഞങ്ങളോടൊപ്പം നില്‍ക്കുന്നു.

പാർട്ടി എംഎല്‍എ എന്ന നിലയില്‍ കെബി ഗണേഷ് കുമാറിനേയും അംഗീകരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ തള്ളിക്കളയാന്‍ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ മന്ത്രിസ്ഥാനം നല്‍കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് മുന്നണിയാണെന്നും ഉഷ മോഹന്‍ദാസ് പറയുന്നു. കൌമുദി ടിവിക്ക് അനുവദിച്ച പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ. അടുത്തി കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് ബിയിലെ ഒരു വിഭാഗം സംസ്ഥാന സമിതി യോഗം വിളിച്ച് ചേർത്ത് ഉഷ മോഹന്‍ദാസിനെ പാർട്ടി ചെയർപേഴ്സണായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു.

English summary

Usha Mohandas says Ganesh Kumar will not get a ministerial post if he does not abide by the party