Kerala

oi-Ajmal MK

5 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കനത്ത പരാജയം നേരിട്ടത്തിന് പിന്നാലെ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തന ശൈലിയില്‍ വിമർശനവുമായി യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവും കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുമായ വിപി ദുല്‍ഖിഫില്‍. ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ ആരുമില്ലാത്ത അവസ്ഥാണെന്നും ഫേസ്ബുക്കില്‍ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പില്‍ അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

ബി ജെ പിയുടെ തുർഭരണത്തിനെതിരെ കശ്മീർ മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യാ രാജ്യത്തുടനീളം വേരുള്ള ഒരേ ഒരു പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമായ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷക്കാലം എന്ത് പ്രതിപക്ഷ പ്രവർത്തനമാണ് നടത്തിയതെന്ന് ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കുറിക്കുന്നു. വിപി ദുല്‍ഖിഫിന്റെ കുറിപ്പിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഇങ്ങനെ..

കാലിടറി വീണ് ദേവഭൂമിയിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് അതികായന്‍: റാവത്തും പാർട്ടിയും നേരിട്ടത് കനത്ത തിരിച്ചടി

തോല്‍വിയില്‍ നിന്ന് പഠിക്കുമെന്ന് രാഹുല്‍ | Oneindia Malayalam

English summary

We need to think about what opposition the Congress has done for 7 years: VP Dulquifil