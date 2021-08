ഡോളർകടത്ത് കേസിലെ ഹൈക്കോടതി വിധി ബിജെപി ആയുധമാക്കുമോ?

Kerala

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: ഡോളർകടത്ത് കേസിൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾക്കെതിരെ സംസ്ഥാനം പ്രഖ്യാപിച്ച ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിയമസാധുത ആരാഞ്ഞ് സിപിഎം. കേസ് നിയമപരമായി നേരിടാനാണ് സിപിഎം ശ്രമം. അതേസമയം, സിപിഎമ്മിനെതിരെ ബിജെപി കേസ് രാഷ്ട്രീയപരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നതിൻ്റെ സൂചനകളും ഇതിനോടകം തന്നെ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്.

English summary

The CPM is seeking legitimacy in the wake of the High Court stay of the judicial inquiry announced by the state against the central agencies in the dollar smuggling case. The CPM is trying to take the case legally. At the same time, there are indications that the BJP is using the case against the CPM politically