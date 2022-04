Kerala

oi-Jithin Tp

കോഴിക്കോട്: എം എസ് എഫ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി കെ നവാസിന്റെ ലൈംഗികാധിക്ഷേപത്തിനെതിരെ നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് മുന്‍ ഹരിത നേതാക്കളായ ഫാത്തിമ തഹ്‌ലിയും മുഫീദ തെന്‍സിയും. മുസ്ലീം ലീഗ് നേതൃത്വത്തിന് മുന്നില്‍ തങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ച പ്രശ്‌നങ്ങളില്‍ തിരുത്താന്‍ തയ്യാറായാല്‍ പാര്‍ട്ടിയുമായി സഹകരിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്നും ഇരുവരും വ്യക്തമാക്കി. എന്നാല്‍ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഹരിത നേതാക്കള്‍ നല്‍കിയ കേസ് പിന്‍വലിക്കില്ലെന്ന് ഫാത്തിമ തഹ്‌ലിയും മുഫീദ തെന്‍സിയും പറഞ്ഞു. സൂര്യ ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ ഭാഗമായ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു രണ്ട് പേരും.

നേതൃത്വത്തില്‍ നിന്നു നീതി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും ഇരുവരും പറഞ്ഞു. എല്ലാവരെയും ഉള്‍കൊണ്ട് മുന്നോട്ടുപോകുമെന്ന ലീഗ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റിന്റെ വാക്കുകള്‍ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം നല്‍കുന്നുവെന്നും അതേസമയം പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് ഇതുവരെ ചര്‍ച്ചകളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ലെന്നും മുന്‍ ഹരിത നേതാക്കള്‍ വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി കെ നവാസും മലപ്പുറം ജില്ലാ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി വി അബ്ദുള്‍ വഹാബും ലൈംഗിക അധിക്ഷേപം നടത്തിയെന്ന് കാണിച്ചാണ് ഹരിത നേതാക്കള്‍ വനിതാ കമ്മീഷന് പരാതി നല്‍കിയത്. ഇത് പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളില്‍ വലിയ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു.

English summary

Will co operate with the muslim League if it is willing to correct says former haritha leaders