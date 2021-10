കോട്ടയത്ത് യുവാവിനെ വെട്ടിക്കൊന്നു; കാൽപാദം കണ്ടെത്തിയത് ഒരു കിലോമീറ്റർ അകലെ; പ്രതികൾ കീഴടങ്ങി

Kottayam

oi-Abhijith Rj

കോട്ടയം: നാടിനെ നടുക്കി കോട്ടയത്ത് ദാരുണ സംഭവം. പത്തനാട് യുവാവിനെ വെട്ടിക്കൊന്നു. പത്തനാട് സ്വദേശി മഹേഷ് തമ്പാൻ (32) ആണ് മരിച്ചത്. മരിച്ച സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു കിലോമീറ്റർ അകലെ ഇടയപ്പാറ കവലയിൽ മഹേഷിൻ്റെ കാൽപാദവും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതികൾ മണിമല പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കീഴടങ്ങി. കടയനിക്കാട് സ്വദേശി ജയേഷ്, കുമരകം സ്വദേശി സച്ചു ചന്ദ്രൻ എന്നിവരാണ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി കീഴടങ്ങിയത്. മുൻവൈരാഗ്യമാണ് മഹേഷിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നിലെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

സുന്ദരീ... റെഡിൽ അതീവ സുന്ദരിയായി ഭാവനയുടെ ചിത്രങ്ങൾ, ഏറ്റെടുത്ത് ആരാധകർ

English summary

Mahesh, a native of Kottayam pathanaad will be killed.A foot was also found at the Edayappara junction, about a kilometer from the place where he died