41 സീറ്റ് കിട്ടി എന്നത് അത്ഭുതം; ആ ന്യായീകരണം ശരിയല്ല, വടകരയും ഹരിപ്പാടും ജയിച്ചില്ലേ: കെ മുരളീധരന്‍

Kozhikode

oi-Ajmal MK

കോഴിക്കോട്: ഡിസിസി അധ്യക്ഷന്‍മാരുടെ പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയുണ്ടായ പൊട്ടിത്തെറികള്‍ എല്ലാം കോണ്‍ഗ്രസില്‍ അടങ്ങി വരികയാണ്. മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളായ ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിയുടേയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടേയും വീടുകളില്‍ ചെന്ന് കണ്ട് വിഡി സതീശന്‍ നടത്തിയ അനുനയ ശ്രമങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പട്ടെ ഇതില്‍ പ്രധാന ഘടകമായി.

അതോടൊപ്പം തന്നെ വിവിധ ജില്ലകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തകരുടേയും നേതാക്കളുടെയും വലിയ സന്നിധ്യത്തില്‍ തന്നെ പുതിയ ഡിസിസി അധ്യക്ഷന്‍മാര്‍ ചുമതലയേല്‍ക്കുന്നതും തുടരുകയാണ്. കോഴിക്കോട്ട് ജില്ലയിലെ പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രവീണ്‍ കുമാര്‍ ഇന്നലെയായിരുന്നു ഡിസിസി ഓഫീസില്‍ എത്തി പദവി ഔദ്യോഗികമായി ഏറെടുത്തത്.

English summary K Muraleedharan said it was a miracle that UDF got 41 seats in the Assembly elections

Story first published: Wednesday, September 8, 2021, 10:12 [IST]