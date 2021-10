അപരിചിതനെ കാറിൽ കയറ്റി; പുലിവാല് പിടിച്ച് ഗൃഹനാഥനും കുടുംബവും; മദ്യപിച്ച് വഴക്കുമുണ്ടാക്കി....

Kozhikode

oi-Abhijith Rj

കോഴിക്കോട്: വെറും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം പരിചയമുള്ള അപരിചിതനായ ഒരാളെ വാഹനത്തിൽ കയറ്റിയതോടെ കോഴിക്കോട്ടെ ഒരു കുടുംബം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പുലിവാല് പിടിച്ച് ഗതികേടിലായി. നഗരത്തിൽ ഡോക്ടറെ കാണാൻ വന്ന കുടുംബത്തിനാണ് രാമനാട്ടുകരയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനിടെ പരിചയപ്പെട്ട ഒരാളെ കാരണം പൊറുതിമുട്ടേണ്ടിവന്നത്. പിന്നീട് മദ്യപിച്ച് വഴക്കുണ്ടാക്കിയ അപരിചിതൻ്റെ കാര്യം പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ വരെയെത്തി.

English summary

The family had come to Kozhikode to see a prominent doctor in the city.The vehicle was parked at a hotel in Ramanattukara for eating.