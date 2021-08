കൃഷിയെ ജനകീയമാക്കി ഒരു കൃഷിക്കാരൻ; ഹക്കീമിൻ്റെ പുരയിടത്തിൽ എന്ത് നട്ടാലും വിളയും!

Thiruvananthapuram

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: പത്ത് വര്‍ഷത്തെ പ്രവാസജീവിതത്തിന് ശേഷം നാട്ടിലെത്തിയ നെടുമങ്ങാട് പാലോട് സ്വദേശിയായ ഹക്കീമിൻ്റെ ജീവിതകഥയിലേക്കാണ് ഇനി പ്രേക്ഷകരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത്. വിദേശയിനം പഴവർഗങ്ങൾ നാട്ടിൽ കൃഷി ചെയ്ത് ഉപജീവനമാർഗം കണ്ടെത്തുകയാണ് പ്രവാസലോകത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ ഇദ്ദേഹം. ഹക്കീമിൻ്റെ കൃഷിത്തോട്ടത്തിലെ കണ്ണിന് കുളിർന്ന നൽകുന്ന കാഴ്ചകളും മനോഹരമായ കൃഷി വിശേഷങ്ങളും നോക്കാം ഇനി...

English summary

The audience is now taken to the life story of Hakeem, a native of Nedumangad Palode, who returned home after ten years in exile. He returned from exile to earn a living by cultivating exotic fruits locally. Let's take a look at Hakeem's farm ...