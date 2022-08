Thiruvananthapuram

oi-Alaka KV

തിരുവനന്തപുരം: വഞ്ചിയൂരിൽ ബിജെപി പറയുന്നത് പോലൊരു എബിവിപി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി നാട്ടുകാർക്ക് പോലും അറിയില്ലെന്ന് മേയർ ആര്യാ രാജേന്ദ്രൻ. എബിവിപി ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി ഒരു ബോർഡ് പോലും കെട്ടിടത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ലെന്നും നഗരസഭയുടെ രജിസ്റ്ററിൽ അതിനെ ഓഫീസായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോയെന്നും ആര്യ ചോദിച്ചു.

ഇതേ കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് മുൻപ് മാരകായുധങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും ആര്യ പറയുന്നു. റിപ്പോർട്ടർ ടിവിയോടായിരുന്നു ആര്യയുടെ പ്രതികരണം. ''എന്തിനാണ് എൽഡിഎഫ് പരിപാടി നടക്കുമ്പോൾ ജനപ്രതിനിധിയെ കാണാൻ എബിവിപി പ്രവർത്തകർ അതിന്റെ ഇടയിലേക്ക് പോകുന്നതെന്നും ആര്യ ചോദിച്ചു.

English summary

Arya Rajendran said that even the locals do not know that there is an ABVP state committee office