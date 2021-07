ഇതത്ര കോമഡിയല്ല, ടിവിയിൽ പ്രേക്ഷകരെ പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിച്ച സന്ധ്യ ഇപ്പോൾ തട്ടുകടയിൽ

Thiruvananthapuram

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: ലോക്ക്ഡൗണിൽ ജീവിതം നിലച്ച നിരവധി ആളുകളെ 'വൺ ഇന്ത്യ മലയാളം' വാർത്ത സംഘം കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളിലായി ഒപ്പിയെടുക്കുകയാണ്. തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കോമഡി താരമാണ് ഞങ്ങളുടെ ക്യാമറക്കണ്ണുകളിൽ ഇന്നു പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരുകാലത്ത് തകർപ്പൻ കോമഡി പരിപാടികളുമായി വലിയ തിരക്കുള്ള കലാകാരിയായിരുന്നു സന്ധ്യ. എന്നാൽ, ഇന്നിപ്പോൾ ഉപജീവനത്തിനായി തലസ്ഥാനത്ത് തട്ടുകട നടത്തുകയാണിവർ. കുടപ്പനക്കുന്ന് ജംഗ്ഷന് സമീപത്തെ പാതയോരത്താണ് സന്ധ്യയുടെ തട്ടുകട.

English summary

The 'One India Malayalam' news team has been capturing many people who lost their lives in the lockdown in the last few days. A completely different comedian is caught on camera today. Sandhya was once a big busy artist with explosive comedy shows. But now they are running a thatch shop in the capital for a living.