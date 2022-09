Offbeat

oi-Alaka KV

ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലായും അവരുടെ വിവാഹം ദിനം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രമേൽ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഓർത്തുവെക്കാൻ കഴിയുന്ന നിമിഷമാണ്. ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളും സ്വപ്നങ്ങളുമായിട്ടായിരിക്കും ഒരാൾ തന്നെ വിവാഹ ദിവസത്തെ പുലരിയിൽ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് തന്നെ. എന്നാൽ അങ്ങനെ സന്തോഷത്തിൽ നിൽക്കുന്ന, അടുത്ത ദിവസം തനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടൊരാൾ തന്റെ കഴുത്തിൽ മിന്നുകെട്ടുന്നത് സ്വപ്നം കണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ തേടിയെത്തിയത് മറ്റൊരു വാർത്തയായിരുന്നു. ‌‌

തന്നെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വരൻ മുങ്ങിയിരിക്കുന്ന. അതുവരെ കല്യാണത്തിന്റെ ബഹളത്തിൽ മുങ്ങിയിരുന്ന ആ വീട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൂകമായി. എല്ലാവരും തളർന്നു.എന്നാൽ വധു നിലവിളിച്ച് കരഞ്ഞില്ല...തളർന്നുമില്ല അവൾ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി എല്ലാവരേയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തി.അവൾ ഒരുതരി കുലുങ്ങിയില്ല. ആരും തകർന്നുപോകുന്ന ആ നിമിഷത്തിൽ ആ പെൺകുട്ടി ചെയ്തതെന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ...

English summary

On the wedding day, the groom cheated on the bride and did not come to the wedding, this is what the bride did