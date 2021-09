വെറും 41 വർഷത്തെ പഴക്കം... രണ്ട് സീറ്റിൽ നിന്ന് 303 സീറ്റിലേക്ക്; ബിജെപി വന്ന വഴികൾ

Comprehensive Story

oi-Binu Phalgunan

ഒരു പാർട്ടിയ്ക്ക് മാത്രമായി കേവല ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്നായിരുന്നു ഒരു ദശാബ്ദം മുമ്പ് വരെ കരുതിയിരുന്നത്. എന്നാൽ 2014 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തന്നെ ആ ധാരണകൾ എല്ലാം തെറ്റി. കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് വേണ്ടതിനേക്കാൾ പത്ത് സീറ്റ് അധികം ഒറ്റയ്ക്ക് നേടിയാണ് അന്ന് ബിജെപി അധികാരത്തിലെത്തിയത്.

ആ ഇന്ത്യന്‍ നാഷണല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് എങ്ങനെ ഇന്നത്തെ കോണ്‍ഗ്രസ് ആയി... 415 ല്‍ നിന്ന് 52 ലേക്ക്!

2019 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി വീണ്ടും ചരിത്ര വിജയം നേടി. 303 സീറ്റുകളിലാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് വിജയിച്ചത്. 1984 ലെ ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുന്നൂറിൽ അധികം സീറ്റുകൾ നേടുന്നത്. ബിജെപി എന്ന ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ചരിത്രത്തിന് 41 വർഷത്തിന്റെ പഴക്കമേയുള്ളു. പക്ഷേ, ബിജെപി രൂപപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിന് അതിലും എത്രയോ ഏറെ പഴക്കമുണ്ട്.

English summary

The formation of BJP and it's election History in Indian Politics- A Comprehensive report. In 41 years BJP reached the top position in Indian politics from 2 seats to 303 seats.