സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ചരിത്രവും അതിന് ശേഷം സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രവും പറയുമ്പോള്‍ ഒരു വിധത്തിലും ഒഴിവാക്കപ്പെടില്ലെന്ന് ഉറപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു പേരാണ് ജയപ്രകാശ് നാരായണ്‍ എന്നത്. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പോരാളി ആരായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാല്‍ അതിനുള്ള ഉത്തരവും ഒരു പക്ഷേ, ജെപി എന്ന ദ്വയാക്ഷരിയായിരിക്കും.

സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയില്‍, ഒരു കോണ്‍ഗ്രസ് ഇതര സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കുന്നതില്‍ നിര്‍ണായക പങ്കുവഹിച്ചത് ജയപ്രകാശ് നാരായണ്‍ ആയിരുന്നു. ഇന്ദിര ഗാന്ധിയെ അക്ഷരാര്‍ത്ഥത്തില്‍ വിറപ്പിച്ച ജെപി, ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്‌റുവിന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് കൂടിയായിരുന്നു എന്ന് ഓര്‍ക്കണം. എന്നാല്‍ ജെപിയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ വിട്ടുവീഴ്ചകള്‍ക്ക് സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

English summary

The Story of Jayaparkash Narayan- the most memorable fighter of Independent India, He was the man behind formation of first non congress government in India after independence.