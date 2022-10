പ്രണയത്തിലാണോ? ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അനുകൂല സമയം, ധനപരമായി നേട്ടവും, നാൾഫലം അറിയാം

Astrology

oi-Sajitha Gopie

നിങ്ങൾ പ്രേമത്തിലായ ഇടവം രാശിക്കാരാണോ? എങ്കിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ദിവസമാണ്. പ്രേമ വിവാഹത്തിന് വീട്ടുകാരിൽ നിന്ന് അനുകൂല മറുപടി ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ ഗൃഹത്തിലേക്ക് മാറിത്താമസിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അനുകൂല സമയം കൂടിയാണിത്.

ചിങ്ങം രാശിക്കാർ കുറച്ച് സൂക്ഷിക്കണം. അമിത പലിശ മോഹിച്ച് സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ പണം നിക്ഷേപിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. നിങ്ങളുടെ നാൾഫലം വിശദമായി വായിക്കാം.

English summary

Today Horoscope in Malayalam: Are you in Love? Then this is best day for this zodiac sign people