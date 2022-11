വിദേശത്ത് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ രാശിക്കാരാണെങ്കിൽ നടക്കും, നിങ്ങളുടെ നാൾഫലം അറിയാം

Astrology

oi-Sajitha Gopie

തുലാം രാശിക്കാർ ഇന്നത്തെ ദിവസം ദൂരയാത്രകൾ മാറ്റി വെയ്ക്കണം. ഇവർക്ക് മുന്നിൽ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാനാണ് സാധ്യത.

കന്നി രാശിക്കാർ ഇന്നത്തെ ദിവസം പ്രധാനപ്പെട്ട യാത്രകള്‍ തീരുമാനിക്കും. പുതിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഇവർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം അത്ര നല്ലതല്ല. നിങ്ങളുടെ നാൾഫലം അറിയാം.

English summary

Want to go abroad? If you are this zodiac sign, your dream will come true,know your daily horoscope