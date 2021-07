Feature

oi-Binu Phalgunan

തമിഴ്‌നാടിനെ രണ്ടായി വിഭജിച്ച് ഒരു ഭാഗം കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം ആക്കാനുള്ള നീക്കം നടക്കുന്നു എന്നാണ് വാര്‍ത്തകള്‍. ഒരു തമിഴ് ദിനപത്രം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത വാര്‍ത്ത പിന്നീട് ദേശീയ തലത്തില്‍ തന്നെ വലിയ ചര്‍ച്ചയായി. അങ്ങനെ വിഭജനം വേണം എന്ന ആവശ്യവുമായി ബിജെപിയുടെ തമിഴ്‌നാട് ഘടകം പ്രസിഡന്റും രംഗത്ത് വന്നു.

തമിഴ്നാടിനെ വിഭജിച്ച് കൊങ്കുനാട് രൂപീകരിക്കാൻ നീക്കം: കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തം

തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും കൊങ്കുനാടിനെ വിഭജിക്കാൻ നീക്കം? ബിജെപി പദ്ധതിക്ക് പിന്നിൽ...

കേരളത്തോട് ചേര്‍ന്നുകിടക്കുന്ന ഭാഗങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ചേര്‍ത്ത് 'കൊങ്കുനാട്' എന്ന പേരില്‍ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം രൂപീകരിക്കപ്പെടുമോ എന്നാണ് ഇനി അറിയേണ്ടത്. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാല്‍ അവിടെ എന്തൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ സാധ്യതകളാണ് ഉള്ളത്? ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ സാധ്യതകള്‍ എന്തൊക്കെ? പരിശോധിക്കാം...

'കലഹിച്ച്'; നിരഞ്ജന അനൂപിന്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ചിത്രങ്ങൾ വൈറലാകുന്നു

നെയ്മറിന്റെ കീറിയ ട്രൗസറും കെ സുരേന്ദ്രന്റെ കീറിയ ഷർട്ടും! തറ അഭിനയവും പറ്റിപ്പും... ബിജെപി നേതാവിന്റെ ട്രോൾ

ബംഗാളിന് പിറകെ ബിജെപിയ്ക്ക് അടുത്ത പണി വരുന്നു; യുപിയിലും ഉത്തരാഖണ്ഡിലും... കര്‍ഷകരുടെ പദ്ധതികള്‍

കറുപ്പിലഴകായി ഷാലിൻ സോയ; ഇതെന്ത് മാറ്റമെന്ന് ആരാധകർ?

ജീവിത പങ്കാളിയെ തേടുകയാണോ? കേരള മാട്രിമോണിയിൽ - രജിസ്ട്രേഷൻ സൗജന്യം!

English summary

If Tamil Nadu divided to two and Kongunadu union territory formed, what will be the possibilities of Left Parties? Left Parties have strong presence in some of the major districts of Kongunadu.