37 വർഷം: സുകുമാരക്കുറുപ്പ് എവിടെ? ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ അതോ മരിച്ചോ; ഉത്തരം കണ്ടെത്താനാകാതെ ഇന്നും പൊലീസ്!

Kerala

oi-Abhijith Rj

നീണ്ട 37 വർഷത്തെ കേരള പൊലീസിൻ്റെ കുറ്റാന്വേഷണ ചരിത്രത്തിൽ ഇനിയും പിടികൂടാൻ കഴിയാത്ത കുപ്രസിദ്ധനായ പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയുന്നത്. പേര് സുകുമാരക്കുറുപ്പ് കേരളത്തിലെ കുപ്രസിദ്ധനായ പിടികിട്ടാപ്പുള്ളി. ചെങ്ങന്നൂർ താണുവേലിൽ ശിവരാമക്കുറുപ്പിന്റെ മകന്റെ യഥാർഥ പേര് ഗോപാലകൃഷ്ണക്കുറുപ്പ് എന്നായിരുന്നു. പ്രീഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് എയർഫോഴ്സിൽ ചേരുമ്പോഴും അയാളുടെ പേര് അതായിരുന്നു. ഗോപാലകൃഷ്ണക്കുറുപ്പിൽ നിന്ന് സുകുമാരക്കുറുപ്പിലേക്കുള്ള കഥയെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഇങ്ങനെ...

English summary

The following is about the famous criminal who has yet to be caught in the 37 year long criminal history of the Kerala Police.