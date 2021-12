കളമശേരി അപകടം; കാറിലുണ്ടായിരുന്നവർ മദ്യപിച്ചിരുന്നതായി പോലീസ്; വിശദമായ അന്വേഷണം...

Ernakulam

കൊച്ചി: കളമശ്ശേരി പത്തടിപ്പാലത്തെ മെട്രോ തൂണിൽ കാറിടിച്ച് അപകടത്തിൽ മൻഫിയയെന്ന യുവതി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ കാറിലുണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് യുവാക്കൾ മദ്യപിച്ചിരുന്നതായി പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. അപകടം സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ എച്ച്.എൽ. നാഗരാജു അറിയിച്ചു.

അപകടവിവരം കാറിലുണ്ടായിരുന്ന നാലാമതൊരാൾ അറിയിച്ചതെന്നാണ് ബന്ധുക്കൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണം. അപകടം നടക്കുന്ന സമയത്ത് മൻഫിയക്കും കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് പേർക്കും പുറമേ ഒരാൾ വാഹനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായി സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. യുവതി കൊല്ലപ്പെട്ട ശേഷം ഇയാൾ ഒളിവിലെന്നാണ് ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നത്. അപകടത്തിൽ ഇതോടെ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ് മരിച്ച മൻഫിയയുടെ കുടുംബം.

Police have found that three youths in the car were drunk when a woman named Manfia was killed in a car accident on the Metro pillar at Kalamassery Pathadipalam.