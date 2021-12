മോഡലുകളുടെ മരണം; സൈജുവിൻ്റെ ഔഡി കാറുടമയെ ചോദ്യം ചെയ്യും; വനിതാ ഡോക്ടറും ജെ.കെയും ലഹരിക്കുരുക്കിലാകും!

Ernakulam

കൊച്ചി: മുൻ മിസ്സ് കേരള അൻസി കബീറും സംഘവും വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ കേസിലെ പ്രതി സൈജു തങ്കച്ചൻ്റെ ഔഡി കാറിൻ്റെ ഉടമയെ ചോദ്യം ചെയ്യും. തൃശ്ശൂർ സ്വദേശി ഫെബി ജോണാണ് കാറുടമ. സ്വന്തം പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഔഡി കാർ സൈജുവിന് ഉപയോഗിക്കാനായി ഫെബി നൽകുകയായിരുന്നു. ആദ്യം പൊലീസിന് മൊഴി നൽകിയപ്പോൾ 20 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് കാർ വാങ്ങി എന്നായിരുന്നു സൈജു പറഞ്ഞിരുന്നത്. പിന്നീട് സ്വന്തം പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായും അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. അതേസമയം, കാക്കനാട് നടന്ന ഡി.ജെ പാർട്ടിയിൽ വനിതാഡോക്ടറുൾപ്പടെ പങ്കെടുത്തിരുന്നതായി പൊലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കാക്കനാട്ടെ ഡിജെ പാർട്ടി നടന്ന ഫ്ലാറ്റിൽ വനിതാ ഡോക്ടര്‍ അടക്കം നിരവധി പേര്‍ പങ്കെടുത്തെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പാര്‍ട്ടിയില്‍ പങ്കെടുത്തവരെ തിരിച്ചറിയണമെങ്കില്‍ ഫെബിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തണം. ലഹരിവസ്തുക്കള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതായി സൈജുവിന്റെ ഫോണില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ച ദൃശ്യങ്ങള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ചും അന്വേഷണം നടക്കേണ്ടിവരും.

English summary

Former Miss Kerala Ansi Kabir and his gang will question the owner of the Audi car of Saiju Thankachan, the accused in the case in the incident where he died in a car accident.