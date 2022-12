India

oi-Alaka KV

ആധാർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖയാണെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ലല്ലോ. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നിർണായകമായ ഒരു തിരിച്ചറിയൽ രേഖയായി ആധാർ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഇത് കൂടാതെ, ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ആധാർകാർഡ് ആവശ്യമാണ്. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നത് മുതൽ വിവിധ കാര്യത്തിനു വരെ എല്ലാത്തിനും ആധാർ ആവശ്യമാണ്. രാജ്യത്തെ ഓരോ വ്യക്തിക്കും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ ആധാർ കാർഡ് ലഭിക്കൂ. UIDAI ആണ് പൗരന്മാർക്ക് ആധാർ നമ്പർ നൽകുന്നത്.

ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആധാർ കാർഡിൽ നൽകിയ വിവരങ്ങളിൽ തെറ്റുപറ്റിയാൽ അത് തിരുത്താവുന്നതാണ്. അതിനുള്ള വഴിയുണ്ട്. തെറ്റുവന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, UIDAI അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനോ മെച്ചപ്പെടുത്താനോ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ പേരും വിലാസവും ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ആധാർ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ലളിതമാണ്.

