അജിത്ത് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക്? ജയലളിതയോട് പ്രത്യേക അനുഭാവമെന്ന് പിഎ, ആകാംഷയിൽ 'തല' ഫാൻസ്

oi-Jithin Tp

ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ സിനിമയും രാഷ്ട്രീയവും എന്നത് രണ്ടല്ല. രണ്ട് മേഖലയും തമ്മില്‍ അഭേദ്യമായ ബന്ധമാണുള്ളത്. സിനിമാതാരങ്ങള്‍ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നത് തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ പുതുമയുള്ള കാര്യവുമല്ല. ഇപ്പോഴിതാ നടന്‍ അജിത് കുമാറിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തനം സംബന്ധിച്ച വാര്‍ത്തകളാണ് നിറയുന്നത്. പുതിയ ചിത്രം വാലിമൈയുടെ റിലീസിന് പിന്നാലെയാണ് അജിത് കുമാറിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച കിംവദന്തികള്‍ പരന്നത്. തമിഴ്‌നാട് മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ജയലളിതയുടെ ജന്മദിനത്തിലാണ് വാലിമൈ റിലീസ് ചെയ്തത് എന്നതിനെ ചേര്‍ത്തുവെച്ചായിരുന്നു വാര്‍ത്തകള്‍ പരന്നത്.

ഇതേ കുറിച്ചുള്ള പോസ്റ്റുകള്‍ ജലയളിതയുടെ പി എ പൂങ്കുന്ദ്രന്‍ തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ഹാന്‍ഡിലില്‍ നിരന്തരം ഷെയര്‍ ചെയ്തിരുന്നു. അജിത്ത് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നതായി തനിക്ക് തോന്നുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. അജിത്തിന് ജയലളിതയോട് പ്രത്യേക അനുഭാവമുണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് താരത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ റിലീസായിരുന്ന വലിമൈ ജയലളിതയുടെ ഓര്‍മ ദിവസം റിലീസ് ചെയ്തതെന്നും പൂങ്കുന്ദ്രന്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. കൂടാതെ ജയലളിതയോടുള്ള അനുഭാവം വ്യക്തമാക്കും വിധമാണ് താരം തന്റെ വലിമൈ സിനിമയില്‍ കൂടുതല്‍ അമ്മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗാനങ്ങളും മറ്റ് രംഗങ്ങളും ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു.

"Mr Ajith kumar has got no intentions of venturing into politics and hence humbly requests the respected members of the media to refrain from encouraging such misleading informations".https://t.co/vILUFO8HCI