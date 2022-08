നിതീഷ് കുമാര്‍ പോകുമെന്നറിഞ്ഞിട്ടും ബിജെപി തടഞ്ഞില്ല; പിന്നില്‍ ഹിമാലയന്‍ ലക്ഷ്യം?

India

oi-Jithin Tp

ന്യൂദല്‍ഹി: ബിഹാറില്‍ ജെ ഡി യു എന്‍ ഡി എയില്‍ നിന്ന് പുറത്ത് പോകുമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ബി ജെ പി മനസിലാക്കിയതായി പാര്‍ട്ടി വൃത്തങ്ങള്‍. ബി ജെ പി സഖ്യം ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള നിതീഷ് കുമാറിന്റെ നീക്കം വഞ്ചനയാണെന്നും ഇടയ്ക്കിടെ പക്ഷം മാറുന്നതിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് ''വിശ്വാസ്യത നഷ്ടപ്പെട്ടു''വെന്നും ബി ജെ പി വൃത്തങ്ങള്‍ എന്‍.ഡി.ടി.വിയോട് പറഞ്ഞു.

ബി ജെ പിയുടെ ഉന്നത നേതാക്കള്‍ നിതീഷ് കുമാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കി. സംഭവങ്ങളുടെ സഞ്ചാരപഥം അറിയാമായിരുന്നിട്ടും, നിതീഷ് കുമാറിനെ തടയാനോ വിശ്വസിപ്പിക്കാനോ ശ്രമിച്ചില്ല എന്നും നേതാക്കള്‍ പറഞ്ഞു.

Bihar Crisis: BJP Knew Nitish Kumar will go out but they didn't try to stop him, here is why