രാഹുലിന്റെ ട്വീറ്റിന് പിന്നില്‍ ചൈനീസ് അജണ്ട; പരാതി പ്രളയവുമായി അസം ബിജെപി

ഗുവാഹത്തി: കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ട്വീറ്റിനെതിരെ ആയിര കണക്കിന് പരാതി സമര്‍പ്പിച്ച് അസം ബി ജെ പിയും അനുബന്ധ സംഘടനകളും. അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശര്‍മ്മ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയേയും പിതാവിനേയും അധിക്ഷേപിച്ചതിന് പിന്നാലെ യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസും എന്‍ എസ് യു അസമും മുഖ്യമന്ത്രിയ്‌ക്കെതിരെ നിരവധി പരാതിരകള്‍ നല്‍കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ബി ജെ പിയുടെ നടപടി. തന്റെ ട്വീറ്റില്‍ വടക്കുകിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളെ കുറിച്ച് പരാമര്‍ശിക്കാത്ത രാഹുല്‍ ഗാന്ധി, അവരെ രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് വേര്‍പെടുത്തുകയും വിഭജനം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെന്നാണ് ബി ജെ പി നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ പറയുന്നത്.

രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ ട്വീറ്റ് വടക്ക് കിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളോടുള്ള യുദ്ധ പ്രഖ്യാപനമാണെന്നാണ് ബി ജെ പിയുടെ പരാതി. ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവിനെ അപമാനിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ട് ഫെബ്രുവരി 10ന് രാഹുല്‍ പങ്കുവെച്ച ട്വീറ്റാണ് പരാതിയ്ക്കാധാരം. 'നമ്മുടെ യൂണിയനില്‍ ശക്തിയുണ്ട്. നമ്മുടെ സംസ്‌കാരങ്ങളുടെ യൂണിയന്‍. നമ്മുടെ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ യൂണിയന്‍. നമ്മുടെ ഭാഷകളുടെ യൂണിയന്‍. നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ യൂണിയന്‍. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ യൂണിയന്‍. കാശ്മീര്‍ മുതല്‍ കേരളം വരെ. ഗുജറാത്ത് മുതല്‍ പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ വരെ. ഇന്ത്യ അതിന്റെ എല്ലാ നിറങ്ങളിലും മനോഹരമാണ്, എന്നായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ ട്വീറ്റ്.

There is strength in our Union.



Our Union of Cultures.

Our Union of Diversity.

Our Union of Languages.

Our Union of People.

Our Union of States.



From Kashmir to Kerala. From Gujarat to West Bengal. India is beautiful in all its colours.



Don’t insult the spirit of India.