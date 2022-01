ഡാം ഭരിക്കാനല്ല, ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ നോക്കാനാണ് കോടതി; മുല്ലപ്പെരിയാർ ഹർജികളിൽ സുപ്രീം കോടതി

India

oi-Rakhi

ഇടുക്കി; മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടതെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. ഡാം ഭരിക്കാനല്ല മറിച്ച് സുരക്ഷാ വിഷയങ്ങളിൽ തിരുമാനം എടുക്കാനാണ് കോടതിയെന്നും സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി. മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം സംബന്ധിച്ച ഹർജികളിൽ വാദം കേൾക്കവേയാണ് കോടതിയുടെ പ്രതികരണം.

ജലനിരപ്പ് , നീരൊഴുക്ക് തുടങ്ങിയ ഭരണപരമായ പ്രശ്‌നങ്ങൾ വിദഗ്ധ സമിതി പരിശോധിക്കുമെന്നും അണക്കെട്ടിന്റെ ഭരണത്തിലേക്ക് കോടതി കടക്കില്ലെന്നും ജസ്റ്റിസുമാരായ എഎം ഖാൻവിൽക്കർ, ദിനേഷ് മഹേശ്വരി, സി ടി രവികുമാർ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം ഹർജികളിൽ വാദം കേൾക്കുന്നത് കോടതി ഫെബ്രുവരി രണ്ടാം വാരത്തിലേക്ക് മാറ്റി. എതൊക്കെ വിഷയങ്ങളിൽ വാദം കേൾക്കണം എന്ന കാര്യത്തിൽ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുടേയും അഭിഭാഷകർ വ്യത്യസ്ത നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതോടെയാണ് കോടതി വാദം കേൾക്കുന്നത് മാറ്റിയത്. ഫെബ്രുവരി രണ്ടാം വാരത്തിൽ ഹർജികൾ വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

അതിനിടെ പരിഗണിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ധാരണയിലെത്താനും കോടതി സംസ്ഥാനങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിച്ചു. അടുത്ത മാസം നാലിന് മുൻപ് കാര്യങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കണമെന്നാണ് കോടതി അറിയിച്ചത്.

പരിഗണന വിഷയങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കാന്‍ വിവിധ കക്ഷികളുടെ അഭിഭാഷകരോട് യോഗം ചേരണമെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

