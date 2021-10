സഞ്ജന ഗൽറാണി സഞ്ചരിച്ച കാറിൽ എ സി ഓണാക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച് ഡ്രൈവർ; പിന്നീട് നടന്നത് ഇങ്ങനെ...

India

oi-Abhijith Rj

ബെംഗളൂരു: കാറിൻ്റെ ഏ.സി ഓണാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കത്തിൽ കന്നട സിനിമ താരം സഞ്ജന ഗൽറാണിക്കെതിരെ കാർ ഡ്രൈവർ പരാതിപ്പെട്ടു. ഗൽറാണിയുടെ പരാതിക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഡ്രൈവറും പരാതിയുമായി രംഗത്ത് വന്നത്. കാറിൻ്റെ ഏ.സി ഓണാക്കുന്നത് കർണാടക സർക്കാരിൻ്റെ കൊവിഡ് നിബന്ധനകൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെനിരിക്കെ നടി നിർബന്ധം തുടർന്നപ്പോൾ ഓണാക്കി ലെവൽ ഒന്നിലിട്ടുവെന്ന് ഡ്രൈവർ പറയുന്നു. ഏ സി ലെവൽ വർധിപ്പിക്കാൻ ഡ്രൈവർ തയ്യാറായില്ലെന്നും അധിക്ഷേപിച്ചെന്നുമാണ് സഞ്ജനയുടെ പരാതി. സംഭവത്തിൽ ഇരുവരും പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി.

English summary

The driver of the car has lodged a complaint against Kannada film star Sanjjanaa Galrani in a dispute over asking her to turn on the car's AC.