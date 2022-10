India

oi-Jithin Tp

ന്യൂദല്‍ഹി: അടുത്ത വര്‍ഷം ലോകത്ത് ശമ്പളം കൂടുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ ഇന്ത്യയും. വര്‍ധിച്ച് വരുന്ന പണപ്പെരുപ്പം 2023-ല്‍ ശമ്പള വര്‍ധനയില്‍ വലിയ കുറവുണ്ടാക്കിയേക്കും എന്ന പ്രതീതിക്കിടെ ആണ് ഇന്ത്യയില്‍ ശമ്പള വര്‍ധനവിന് സാധ്യത എന്ന് സര്‍വെ കാണിക്കുന്നത്.

68 രാജ്യങ്ങളിലെയും നഗരങ്ങളിലെയും 360-ലധികം മള്‍ട്ടിനാഷണല്‍ കമ്പനികളില്‍ നിന്ന് ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഇസിഎയുടെ സാലറി ട്രെന്‍ഡ് സര്‍വേയില്‍ ആണ് ഇക്കാര്യം പറയുന്നത്. ആഗോളതലത്തില്‍ 37 ശതമാനം രാജ്യങ്ങളും യഥാര്‍ത്ഥ വേതന വര്‍ധനവ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

English summary

ECA Survey results hints salary to rise in India next year, here is all you need to know