oi-Jithin Tp

അമൃത്സര്‍: വരാനിരിക്കുന്ന പഞ്ചാബ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി അവരുടെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഭാഗവന്ത് മന്നിനേയാണ് ആം ആദ്മി നിര്‍ണായകമായ പഞ്ചാബ് തെരഞ്ഞൈടുപ്പില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയായി ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടുന്നത്. ദല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രിയും ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി ദേശീയ കണ്‍വീനറുമായ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളാണ് ഭാഗവന്ത് മന്നിന്റെ പേര് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയായി ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ജനങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയ ടെലിവോട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്നാണ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാള്‍ പറയുന്നത്.

ഫോണിലൂടേയും വാട്‌സാപ്പിലൂടേയും വന്ന മെസേജുകള്‍ വഴി ഭാഗവന്ത് മന്നിന് 93 ശതമാനം വോട്ട് ലഭിച്ചെന്നാണ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാള്‍ പറഞ്ഞത്. മൂന്ന് ശതമാനം പേര് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ നവജ്യോത് സിംഗ് സിദ്ദുവിന്റെ പേരിലും കുറച്ച് വോട്ടുകള്‍ തന്റെ പേരിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നാല്‍ അത് അപ്രസക്തമാണെന്നും അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോള്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഭാഗവന്ത് മന്നിനെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് നിരവധി പേര്‍ പിന്തുണച്ചത് വഴി സംസ്ഥാനത്ത് ആം ആദ്മി അധികാരത്തിലേറുമെന്ന് വ്യക്തമാണെന്നാണ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാള്‍ പറയുന്നത്. പഞ്ചാബിലെ നിരവധി പേര്‍ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിച്ചുവെന്ന് പറയുന്ന ഭാഗവന്ത് മന്‍ ആരാണെന്ന് നോക്കാം...

English summary

Arvind Kejriwal says it is clear that the Aam Aadmi Party will come to power in the state with the support of many for Bhagwant Mann's post as Chief Minister. Let's see who is Bhagwant Mann who says that many people in Punjab are considering him for the post of Chief Minister