India

പനജി: ഗോവയില്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരുന്നതിന് മുന്‍പെ വിജയ സാധ്യതയുള്ള എം എല്‍ എമാരെ ചാക്കിട്ട് പിടിക്കാന്‍ ശ്രമം തുടങ്ങി ബി ജെ പി. വിജയിക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ള കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളേയും സ്വതന്ത്രരേയും ഒപ്പം നിര്‍ത്താന്‍ ബി ജെ പി നേതാക്കള്‍ രഹസ്യ ചര്‍ച്ച തുടങ്ങിയെന്ന് ഗോവ കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ ഗിരീഷ് ചോദങ്കര്‍ പറഞ്ഞു. ബി ജെ പിക്ക് വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കില്ലെന്ന് മനസിലായതോടെ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രമോദ് സാവന്തും ബി ജെ പി എം എല്‍ എമാരായ വിശ്വജിത് റാണെയും മൗവിന്‍ ഗോഡിഞ്ഞോയും ചില കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് കോടികള്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ വേട്ടയാടുകയാണെന്ന് ഗിരീഷ് ചോദങ്കര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ബി ജെ പിയ്ക്കുള്ളില്‍ പ്രമോദ് സാവന്തും വിശ്വജിത് റാണെയും മൗവിന്‍ ഗോഡിഞ്ഞോയും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള മത്സരത്തിലാണെന്ന് സ്വയം അവകാശപ്പെടുന്നതായും ഇതിനായി മറ്റ് പാര്‍ട്ടികളിലെ വിജയ സാധ്യതയുള്ളവരെ കണ്ട് പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കുകയാണെന്നും ഗിരീഷ് ചോദങ്കര്‍ പറഞ്ഞു. വിശ്വജിത് റാണെയും പ്രമോദ് സാവന്തും മൗവിന്‍ ഗോഡിഞ്ഞോയും തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളെ വേട്ടയാടാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവര്‍ക്കും അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന അവരുടെ ബ്രോക്കര്‍മാര്‍ക്കും ഒരു പൊതു മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കാന്‍ ഞങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു,'' ചോദങ്കര്‍ പറഞ്ഞു.

English summary

In Goa, the BJP has started trying to snatch MLAs who are likely to win before the election results come out.