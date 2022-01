ഗോവയിലെ സ്വാധീനമുള്ള മണ്ഡലത്തിലും ബിജെപിക്കായി മത്സരിക്കാനാളില്ല; ഇമേജ് കളയാനില്ലെന്ന് സ്വതന്ത്രര്‍

India

oi-Jithin Tp

പനാജി: വരാനിരിക്കുന്ന ഗോവ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബിച്ചോലിം മണ്ഡലത്തില്‍ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയെ കണ്ടെത്താനാകാതെ വലഞ്ഞ് ബി ജെ പി. നിലവിലെ സിറ്റിംഗ് എം എല്‍ എ രാജേഷ് പട്‌നേകര്‍ മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന് അറിയിച്ചതോടെയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ അടിത്തറയുള്ള മണ്ഡലത്തില്‍ ബി ജെ പി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയെ കണ്ടെത്താനാകാതെ വലയുന്നത്. ഗോവ നിയമസഭാ സ്പീക്കര്‍ കൂടിയായ രാജേഷ് പട്‌നേകര്‍ ആരോഗ്യകാരണങ്ങളാലാണ് മത്സരരംഗത്ത് നിന്ന് വിട്ടുനില്‍ക്കുന്നത്. ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങളാല്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് താന്‍ പാര്‍ട്ടിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് രാജേഷ് പറഞ്ഞു.

ബിച്ചോളിമില്‍ ഏത് സ്ഥാനാര്‍ ത്ഥിയ്ക്ക് വേണമെങ്കില്‍ ബി ജെ പി ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കാം. എന്റെ എല്ലാ പിന്തുണയും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാകും. തന്നെ കൊണ്ട് സാധ്യമാകുന്ന തരത്തില്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ പങ്കാളിയാകുമെന്നും അദ്ദേഹം ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയോട് പറഞ്ഞു. രാജേഷ് പട്‌നേകര്‍ മത്സരിക്കാന്‍ വിസമ്മതിച്ചതോടെ മറ്റ് പാര്‍ട്ടിക്കാരേയും സ്വതന്ത്രരേയും ചാക്കിട്ട് പിടിക്കാനാണ് ബി ജെ പിയുടെ ശ്രമം. എന്നാല്‍ അതും വേണ്ട രീതിയില്‍ ഫലം കാണാത്തതാണ് ബി ജെ പി ക്യാംപിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നത്.

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ആദ്യമായി മത്സരിക്കാന്‍ അഖിലേഷ് യാദവും?; പോരാട്ടചൂടില്‍ യുപി

English summary

The BJP is worried that it will not be able to find a candidate in the Bicholim constituency in the upcoming Goa assembly elections.