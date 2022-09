India

oi-Jithin Tp

ന്യൂദല്‍ഹി: ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിന്റെ മുന്‍ ചെയര്‍മാനായിരുന്ന സൈറസ് മിസ്ത്രിയുടെ മരണം വാഹനങ്ങളിലെ സുരക്ഷ സംവിധാനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ച വീണ്ടും സജീവമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. നിലവില്‍ എല്ലാ കാര്‍ നിര്‍മാതാക്കളും സുരക്ഷയുടെ പ്രാധാന്യം വര്‍ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ധന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ ആസക്തി പോലെ തന്നെ ഇത് പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയില്‍ സുരക്ഷിതമായ കാറുകള്‍ നല്‍കാന്‍ ഇത് വാഹന നിര്‍മ്മാതാക്കളെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. തങ്ങളുടെ കാര്‍ 'സുരക്ഷിതം' ആണെന്ന് വാങ്ങുന്നവരില്‍ നിന്ന് വിശ്വാസം നേടിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാര്‍ഗ്ഗം അവര്‍ വില്‍ക്കുന്ന എല്ലാ കാറുകളിലും എയര്‍ബാഗുകള്‍ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. മാത്രമല്ല ഇത് ഇപ്പോള്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ബന്ധമാക്കിയിട്ടും ഉണ്ട്.

English summary

here is why the airbag not save if the seat belt is not worn, the mandatory safety measures in car