ദില്ലി: കാലിത്തീറ്റ കുംഭകോണ കേസില്‍ ജയിലില്‍ ആയിരുന്ന ലാലു പ്രസാദ് യാദവിന് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വര്‍ഷം തന്റെ പാര്‍ട്ടിയുടെ സ്ഥാപക ദിനാചരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാന്‍ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാലിപ്പോള്‍ അതിന് കഴിഞ്ഞതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് അദ്ദേഹം. പക്ഷേ, രോഗബാധിതനായി ദില്ലിയില്‍ കഴിയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് പാര്‍ട്ടി ആസ്ഥാനത്ത് നേരിട്ടെത്തി അത് ചെയ്യാന്‍ സാധിച്ചില്ല. ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴിയായിരുന്നു ഉദ്ഘാടനം. ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തില്‍ അദ്ദേഹം ആവര്‍ത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയത് ഒരുകാര്യമായിരുന്നു...

English summary

Lalu Prasad Yadav inaugurates RJD's 25 th anniversary and says his regime was not jungle raj. Lalu is currently on bail in Fodder Scam and residing with his daughter Misa Bharti MP at Delhi.