oi-Jithin Tp

ന്യൂദല്‍ഹി: ഫെബ്രുവരി രണ്ടിന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ലോക്‌സഭയില്‍ നടത്തിയ പ്രസംഗം പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് കോണ്‍ഗ്രസിനെ അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു. പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഭിന്നത രൂക്ഷമാകുകയും തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് സഖ്യത്തില്‍ മത്സരിക്കാന്‍ മറ്റ് കക്ഷികള്‍ തയ്യാറാകാതെയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് രാഹുലിന്റെ പ്രസംഗവും അതിലെ വാക്കുകളും പ്രസക്തമാകുന്നത്. 2024ല്‍ ബി ജെ പിയെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നേരിടാന്‍ താല്‍പ്പര്യമുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ക്ക് പൊതുമിനിമം പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഒറ്റ കുടക്കീഴില്‍ അണിനിരക്കാന്‍ ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചായിരുന്നു രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസംഗം.

പ്രാദേശിക തലത്തില്‍ സി പി ഐ എം അടക്കമുള്ളവര്‍ ഫെഡറല്‍ മുന്നണി എന്ന ആശയവുമായി മുന്നോട്ടുപോകുമ്പോഴാണ് ഭരണഘടനയിലെ ഫെഡറിലസത്തെ മുന്‍നിര്‍ത്തി രാഹുല്‍ പ്രസംഗിച്ചത്. പ്രാദേശിക ബി ജെ പി ഇതര പാര്‍ട്ടികളുമായും ഇടതുപക്ഷവുമായും തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമോ മുന്‍പോ സഖ്യം ചേരുന്നതിന് തന്റെ ആശയങ്ങള്‍ അദ്ദേഹം വ്യക്തതയോടെ മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ട്. മൂന്ന് പ്രധാന സവിശേഷതകളാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസംഗത്തിലുള്ളത്. ആദ്യം ഹിന്ദുത്വ സങ്കല്‍പ്പത്തിനുനേരെയുള്ള ആക്രമണം. ബി ജെ പിയുടെ നയങ്ങള്‍ എല്ലാ അര്‍ത്ഥത്തിലും രണ്ട് ഇന്ത്യകളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നുവെന്ന തന്റെ വാദത്തില്‍ രാഹുല്‍ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നത് ഒരു വസ്തുതയാണ്.

English summary

Rahul Gandhi's speech in the Lok Sabha on February 2 was meant to strengthen the Congress for the leadership of the Opposition.