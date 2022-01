India

oi-Jithin Tp

ഇംഫാല്‍: വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മണിപ്പൂരില്‍ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് മത്സരമെന്ന് എ ബി പി ന്യൂസ് - സീ വോട്ടര്‍ സര്‍വേ. ബി ജെ പിയും കോണ്‍ഗ്രസും യഥാക്രമം 36%, 33% വോട്ട് വിഹിതം നേടുമെന്നാണ് സര്‍വേയില്‍ പറയുന്നത്.

English summary

In the upcoming assembly elections in Manipur will be face tight competition between congress and bjp according to abp c voter latest opinion poll