മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ സ്ത്രീകളെ കടന്നുപിടിക്കുന്ന വീഡിയോ! ചോദ്യം ചെയ്തത് 5000 പേരെ! ഒടുവിൽ പ്രതി പിടിയിൽ

ഡല്‍ഹി മെട്രോയില്‍ യുവതിയെ കടന്നുപിടിച്ചയാള്‍ അറസ്റ്റില്‍ | Oneindia Malayalam

ദില്ലി: വനിതാ മാദ്ധ്യമപ്രവർത്തകയെയും മറ്റൊരു യുവതിയെയും പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച യുവാവിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ദില്ലി ഐടിഒ മെട്രോ സ്റ്റേഷനു സമീപത്തെ ചേരിനിവാസിയായ അഖിലേഷ് കുമാറിനെയാണ് കഴിഞ്ഞദിവസം ദില്ലി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. തിങ്കളാഴ്ച വൈകീട്ടാണ് അഖിലേഷ് കുമാർ വനിതാ മാദ്ധ്യമപ്രവർത്തകയെയും മറ്റൊരു യുവതിയെയും ഐടിഒ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് കടന്നുപിടിച്ചത്.

മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലെ ഗോവണി ഇറങ്ങിവരികയായിരുന്ന വനിതാ മാദ്ധ്യമപ്രവർത്തകയെ എതിരെ വരികയായിരുന്ന അഖിലേഷ് കുമാർ കടന്നുപിടിച്ച് പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ആക്രമണത്തെ പ്രതിരോധിച്ച വനിതാ മാദ്ധ്യമപ്രവർത്തക അഖിലേഷ് കുമാറിനെ പിടികൂടാനായി പിന്തുടർന്നെങ്കിലും ഇയാൾ ഓടിരക്ഷപ്പെട്ടു. സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്ത പോലീസ് 5000 പേരെ ചോദ്യം ചെയ്ത ശേഷമാണ് കഴിഞ്ഞദിവസം പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.

#WATCH: 25-year-old journalist molested at ITO Metro station in #Delhi on 13 November; accused arrested.(Source: CCTV) pic.twitter.com/xbkDVKBu0K