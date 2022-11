ജയിലില്‍ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് സുന്ദരനായ സിദ്ദുവോ? '6 മാസം കൊണ്ട് 35 കിലോ കുറച്ചു'

India

oi-Alaka KV

കാർ പാർക്കിങ്ങിന്റെ പേരിലുള്ള തർക്കത്തിനിടെ 1988ൽ ഗുർണാം സിങ് എന്നയാളെ അക്രമിച്ച കേസിൽ ആണ്, കോൺഗ്രസ് നേതാവും ഇന്ത്യൻ മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരവുമായ നവജ്യോത് സിങ് സിദ്ദുവിന് സുപ്രീം കോടതി ഒരു വർഷം തടവും 1000 രൂപ പിഴയും ചുമത്തിയത്. സിദ്ദു ഇപ്പോൾ ജയിലിലാണ്. സിദ്ദുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ വിവരങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായി ഇപ്പോൾ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത വൃത്തങ്ങള്‍ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചാണെങ്കില്‍ ജയിലില്‍ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോള്‍ സിദ്ദുവിന്റെ പുതിയ ഒരു മുഖം ആകും എല്ലാവരും കാണുക. ജയിലിലേക്ക് പോകുമ്പോള്‍ അത്യാവശ്യം നല്ല തടിയുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്..എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വിശേഷം അറിയാം..

English summary

Navjot Singh Sidhu's friend said that he has lost 34 kg weight and will be surprised when he comes out