ജിഎസ്ടി നിരക്കില്‍ വന്‍ മാറ്റം; വില കൂടുന്നവ ഏതെല്ലാം, കുറയുന്നത് ഏതെല്ലാം? അറിയേണ്ടതെല്ലാം

India

ന്യൂദല്‍ഹി: ജൂലായ് 18 മുതല്‍ ചില ഉല്‍പ്പന്നങ്ങലുടെ ജി എസ് ടി നിരക്കുകള്‍ ഉയരും. കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിര്‍മ്മല സീതരാമന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ചേര്‍ന്ന ജി എസ് ടി കൗണ്‍സിലിന്റേതാണ് തീരുമാനം. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളില്‍ പലതിനും നിലവിലെ ജി എസ് ടി സ്ലാബില്‍ മാറ്റം വരും. രണ്ട് ദിവസമായി ചേര്‍ന്ന 47-ാമത് ജി എസ് ടി കൗണ്‍സില്‍ യോഗത്തിലാണ് നിരക്ക് പരിഷ്‌കരണം സംബന്ധിച്ച തീരുമാനമെടുത്തത്.

ജൂലൈ 18 മുതല്‍ വില കൂടുന്ന ഇനങ്ങള്‍ ഇനി പറയുന്നവയാണ്:

പാക്ക് ചെയ്ത ഭക്ഷണം: നേരത്തെ പായ്ക്ക് ചെയ്തതും ലേബല്‍ ചെയ്തതുമായ മാംസം (ശീതീകരിച്ചത് ഒഴികെ), മത്സ്യം, തൈര്, ലസ്സി, പനീര്‍, തേന്‍, ഉണക്കിയ പയര്‍വര്‍ഗ്ഗ പച്ചക്കറികള്‍, ഉണക്കിയ മഖാന, ഗോതമ്പ്, മറ്റ് ധാന്യങ്ങള്‍, ഗോതമ്പ് അല്ലെങ്കില്‍ മെലിന്‍ മാവ്, ശര്‍ക്കര, പഫ്ഡ് റൈസ്, എല്ലാം ചരക്കുകളും ജൈവവളവും ചകിരിച്ചോറ് കമ്പോസ്റ്റും ജിഎസ്ടിയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കില്ല. ഇവക്ക് 5 ശതമാനം നികുതി ഈടാക്കും.

English summary

New GST Rate Changes: What Gets Cheaper, Costlier From July 18, Everything you need to know