അമൃത്സര്‍: സംസ്ഥാനത്ത് സത്യസന്ധമായ സര്‍ക്കാര്‍ ഉണ്ടാകരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് തന്നെയും ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടിയേയും അതിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി ഭഗവന്ത് മന്നിനെയും ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ദല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാള്‍. പഞ്ചാബിലെ സ്‌കൂളുകളുടെയും ആശുപത്രികളുടെയും അവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ആളുകള്‍ക്ക് ജോലി നല്‍കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ബലാത്സംഗ കേസുകളില്‍ നീതി ഉറപ്പാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്നു എന്നതാണ് തന്റെ പാര്‍ട്ടിയുടെയും നേതാക്കളുടെയും ഒരേയൊരു തെറ്റെന്നും ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടിയുടെ ദേശീയ കണ്‍വീനര്‍ പറഞ്ഞു. ചരണ്‍ജിത് സിംഗ് ചന്നി ഈ ദിവസങ്ങളില്‍ പേടിസ്വപ്നങ്ങള്‍ കാണുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഉറങ്ങാന്‍ കഴിയുന്നില്ലെന്നും കെജ്രിവാള്‍ പരിഹസിച്ചു.

സംസ്ഥാനത്തിലേക്കുള്ള മയക്കുമരുന്ന് വരവിന് കാരണം അഴിമതിയാണെന്നും തന്റെ പാര്‍ട്ടി അധികാരത്തില്‍ വന്നാല്‍ അത് അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അമൃത്സറില്‍ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ''കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി എല്ലാ പാര്‍ട്ടികളും അവരുടെ നേതാക്കളും എന്നെയും ഭഗവന്ത് മന്നിനെയും അധിക്ഷേപിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് നിങ്ങള്‍ കാണുന്നത്. ഇന്നലെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ പഞ്ചാബിലേക്ക് വന്നിരുന്നു, അദ്ദേഹം എന്നെയും ആം ആദ്മിയേയും അധിക്ഷേപിച്ചു. രാവിലെ മുതല്‍ വൈകുന്നേരം വരെ ചന്നി എന്നെയും മന്നിനെയും അധിക്ഷേപിക്കുന്നു. പക്ഷെ ശിരോമണി അകാലദള്‍ മേധാവി സുഖ്ബീര്‍ സിംഗ് ബാദലിന്റെ പേര് പറയുന്നേയില്ല,' കെജ്രിവാള്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

