India

oi-Nikhil Raju

ഡൽഹി: സ്വകാര്യ ഹോസ്റ്റലിലെ പെണ്‍കുട്ടികളെ കടന്നുപിടിക്കാനും, മര്‍ദിക്കാനും ശ്രമിച്ച് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്. സംഭവത്തിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത് വന്നു. റൂമിന് പുറത്തേക്ക് പെണ്‍കുട്ടികള്‍ വരുന്നതും തുടര്‍ന്ന് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിന്റെ ആക്രമണത്തില്‍ ഭയന്ന് ഓടുന്നതും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളില്‍ കാണാം.

മദ്യപിച്ച ഗാർഡിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഇടനാഴികളിലൂടെ പെൺകുട്ടികൾ ഓടുകയും ഒരാളെ ബലമായി പിടിക്കാൻ ഗാർഡ് ശ്രമിക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട്. ഡൽഹി കരോൾ ബാഗ് മേഖലയിൽ ഗോൾഡ്സ് വില്ല പിജിയിൽ നടന്ന സംഭവത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നത്. നിയമനടപടിക്കായി കരോൾ ബാഗ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പെൺകുട്ടികളെ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ മൊഴി നൽകാൻ അവർ വിസമ്മതിച്ചതയാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.

photo courtesy-Twitter/@ABHISHEKishere

എന്നാൽ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ വച്ച് സ്വമേധയ പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എഫ്ഐആർ എടുക്കണമെന്ന് കാട്ടി സംസ്ഥാന വനിത കമ്മിഷൻ ഡ‍ൽഹി പോലീസിന് നിർദേശം നൽകി. ട്വിറ്ററിലാണ് വിഡിയോ ആദ്യമായി പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഓഗസ്റ്റ് 13ലെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രചരിക്കുന്നത്. സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് പിറ്റേന്ന് തന്നെ ഒരു പെൺകുട്ടി ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പോയിരുന്നു.

In a running PG hostel in Karol Bagh, Delhi The security guard molested and assaulted the girls in a drunken state.



The words spoken from the Red Fort are not having any effect. pic.twitter.com/ZN067D3A1a