ന്യൂദല്‍ഹി: ക്ലബ്ബ് ഹൗസ് മൊബൈല്‍ ആപ്പിലൂടെ മുസ്‌ലിം സ്ത്രീകളെ അധിക്ഷേപിച്ച് ചര്‍ച്ച നടത്തുകയും വിദ്വേഷ പ്രചാരണം നടത്തുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തില്‍ ദല്‍ഹി പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തവരില്‍ മലയാളി പെണ്‍കുട്ടിയും ഉള്ളതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. കോഴിക്കോട് സ്വദേശിനിയായ യുവതിയെയാണ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദ്യം ചെയ്തത് എന്നാണ് വിവരം. പെണ്‍കുട്ടിയുടെ ഫോണും ലാപ്‌ടോപ്പും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം മുസ്‌ലിം സ്ത്രീകളെ അധിക്ഷേപിച്ച് ക്ലബ്ബ് ഹൗസില്‍ ചര്‍ച്ച നടത്തിയ സംഭവത്തില്‍ ആറ് പേരെ പൊലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ക്ലബ് ഹൗസ് ഗ്രൂപ്പുണ്ടാക്കിയ ലഖ്‌നൗ സ്വദേശിയായ പതിനെട്ടുകാരനെ ഡല്‍ഹി പൊലീസ് സൈബല്‍ സൈല്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു.

ബിരുദ വിദ്യാര്‍ഥിയായ പതിനെട്ടുകാരന്‍ വ്യാജ പേരുകളിലാണ് ക്ലബ് ഹൗസ് ഗ്രൂപ്പുണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. ഇയാളുടെ പിതാവ് സൈനിക സ്‌കൂളിലെ അക്കൗണ്ടന്റാണെന്നാണ് വിവരം. ക്ലബ് ഹൗസില്‍ ഒരു ഓഡിയോ ചാറ്റ്‌റൂം ഉണ്ടാക്കാന്‍ മറ്റൊരാള്‍ തന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പതിനെട്ടുകാരന്‍ ചോദ്യം ചെയ്യലിനിടെ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ക്ലബ് ഹൗസിലെ ചര്‍ച്ചകള്‍ റെക്കോഡ് ചെയ്ത് മറ്റ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങള്‍ വഴി പ്രചരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

It is reported that a Malayalee girl was among those questioned by the Delhi Police in the incident where Muslim women abused through discussions in the Club House mobile app.