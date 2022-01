India

oi-Jithin Tp

മുംബൈ: ബി ജെ പിയ്ക്കായി ഉത്തരേന്ത്യ വിട്ടുകൊടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കില്‍ ശിവസേനയ്ക്ക് ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി ഉണ്ടാകുമായിരുന്നെന്ന് പാര്‍ട്ടി നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവത്ത്. മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ബി ജെ പിയെ താഴെത്തട്ടില്‍ നിന്ന് ഉയര്‍ത്തിയത് ശിവസേനയാണെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. ബാബ്രി മസ്ജിദ് തകര്‍ന്നതിന് ശേഷം ഉത്തരേന്ത്യയിലാകെ ശിവസേന തരംഗമുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയം തങ്ങള്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ തങ്ങളുടെ പാര്‍ട്ടിയ്ക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയെ ലഭിക്കുമായിരുന്നെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.നേരത്തെ മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ദവ് താക്കറെയും ബി ജെ പിയ്‌ക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

ബി ജെ പിയുമായി സഖ്യത്തിലിരുന്ന 25 വര്‍ഷം ശിവസേനയ്ക്ക് പാഴായെന്നായിരുന്നു ഉദ്ദവ് താക്കറെ പറഞ്ഞത്. ശിവസേനയെ ഒറ്റുകൊടുക്കുകയും നശിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയുമാണ് ബി ജെ പി ചെയ്തത്. ബി ജെ പി പറയുന്ന ഹിന്ദുത്വ ആശയം അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അവസരവാദം മാത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം തുറന്നടിച്ചു. ദേശീയ തലത്തില്‍ ബി ജെ പി നയിക്കുകയും മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ശിവസേന നോക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്നായിരുന്നു ഇരു പാര്‍ട്ടികളും തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ ധാരണയെന്നും എന്നാല്‍ അവര്‍ തങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുകയായിരുന്നെന്നും താക്കറെ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് തങ്ങള്‍ക്ക് തിരിച്ചടിക്കേണ്ടി വന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English summary

Sanjay Rawat has said that the Shiv Sena would have had a prime minister if it had not given up North India for the BJP.