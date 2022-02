സ്ഥലവും തിയതിയും നിങ്ങള്‍ കുറിച്ചോളൂ, ഞാന്‍ തയ്യാര്‍; അമിത് ഷായെ നേരിട്ട് വെല്ലുവിളിച്ച് അഖിലേഷ്

India

ന്യൂദല്‍ഹി: ഉത്തര്‍പ്രദേശ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് ഭരണ കക്ഷിയായ ബി ജെ പിയും മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷമായ സമാജ്വാദി പാര്‍ട്ടിയും തമ്മിലുള്ള വാക്‌പോര് തുടരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ ഉയര്‍ത്തിയ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിക്കാന്‍ താന്‍ തയ്യാറാണെന്ന് സമാജ് വാദി പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷന്‍ അഖിലേഷ് യാദവ് പറഞ്ഞു. തങ്ങളുടെ ഭരണത്തിന്‍ കീഴില്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ കുറഞ്ഞെന്നായിരുന്നു അമിത് ഷാ പറഞ്ഞത്. സമാജ് വാദി പാര്‍ട്ടിയുടെ ഭരണകാലത്ത് ഗുണ്ടകളും മാഫിയകളുമാണ് സംസ്ഥാനം ഭരിച്ചിരുന്നത് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു.

സ്വന്തം ഭരണനേട്ടങ്ങളും ബി ജെ പിയുടെ ഭരണങ്ങളും വെച്ച് ഒരു പത്രസമ്മേളനം നടത്താന്‍ ധൈര്യമുണ്ടോയെന്ന് അമിത് ഷാ, അഖിലേഷ് യാദവിനോട് ചോദിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് മറുപടിയുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അഖിലേഷ് യാദവ്. താന്‍ ഏത് വെല്ലുവിളിയും നേരിടാന്‍ തയ്യാറാണെന്ന് അഖിലേഷ് യാദവ് പറഞ്ഞു. സത്യം വിളിച്ചു പറയുന്നതിന് ഒരു തയ്യാറെടുപ്പും ആവശ്യമില്ല. സ്ഥലവും സമയവും കുറിച്ച് എന്നെ അറിയിക്കൂവെന്നായിരുന്നു അഖിലേഷ് യാദവിന്റെ പ്രതികരണം.

