ഓരോ ഗ്രാമത്തിലും 10 പേരെങ്കിലും മരിച്ചു! യുപിയില്‍ യോഗിക്ക് തിരിച്ചടി; ബിജെപി നേതാവിന്റെ പ്രതികരണം

India

oi-Binu Phalgunan

ലഖ്‌നൗ: കൊവിഡ് രണ്ടാം തരംഗം ഏറ്റവും രൂക്ഷമായി ബാധിച്ച സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഒന്നായിരുന്നു ഉത്തര്‍ പ്രദേശ്. കൊവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ മൃതദേഹങ്ങള്‍ നദികളില്‍ ഒഴുകി നടക്കുന്ന സാഹചര്യവും ഇവിടെയുണ്ടായി. എന്നാല്‍, കൊവിഡ് പ്രതിരോധത്തില്‍ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു എന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ അവകാശവാദം.

ഉത്തര്‍ പ്രദേശില്‍ കൊവിഡ് പ്രതിരോധം പാളി എന്ന് തന്നെയാണ് ബിജെപി, ആര്‍എസ്എസ് നേതൃത്വവും വിലയിരുത്തിയിരുന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ മുതിര്‍ന്ന ബിജെപി നേതാവ് യോഗിയ്‌ക്കെതിരെ പരസ്യമായി തന്നെ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. വിശദാംശങ്ങള്‍...

English summary

UP BJP leader against Yogi Government: At least 10 people died in every village of Uttar Pradesh due to Covid19 second wave. BJP State Working Committee member Ram Iqbal Singh raised the allegation.