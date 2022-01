India

oi-Jithin Tp

ലഖ്‌നൗ: ഉത്തര്‍പ്രദേശ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള പ്രചരണവും കൂറുമാറ്റങ്ങളും തകൃതിയായി നടക്കുകയാണ്. സീറ്റുകള്‍ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചരടുവലികള്‍ക്കും കുറവൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോഴിതാ ഒരേ മണ്ഡലത്തില്‍ ഒരേ പാര്‍ട്ടിയുടെ ടിക്കറ്റിനായി ശ്രമിക്കുന്ന ദമ്പതികളുടെ വാര്‍ത്തയും ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ നിന്ന് തന്നെ പുറത്തുവരുന്നു. ലഖ്‌നൗവിലെ സരോജിനി നഗറില്‍ നിന്നാണ് ഈ അപൂര്‍വ 'മത്സരത്തിന്റെ' വാര്‍ത്ത വരുന്നത്. യോഗി ആദിത്യനാഥ് സര്‍ക്കാരിലെ വനിതാ ക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി സ്വാതി സിംഗും ഭര്‍ത്താവും സംസ്ഥാന ബി ജെ പി വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ ദയാശങ്കറുമാണ് സരോജിനി മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിത്വം സ്വപ്‌നം കണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്വാതി സിംഗാണ് നിലവില്‍ സരോജിനി നഗറിലെ എം എല്‍ എ.

ഈ മാസമാദ്യം മകരസംക്രാന്തി ദിനത്തില്‍ ആളുകള്‍ക്ക് മകരസംക്രാന്തി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട്, തന്റെ പേരും പദവിയും, മണ്ഡലത്തിന്റെ പേര് - 'വിധാന്‍ സഭ-170 സരോജിനി നഗര്‍' എന്നും സഹിതം സന്ദേശങ്ങള്‍ അയച്ചതോടെയാണ് ദയാശങ്കര്‍ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സീറ്റ് മോഹിക്കുന്നു എന്ന വിവരം പുറത്തായത്. പാര്‍ട്ടിയ്ക്കായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നയാളാണ് താനെന്നും പാര്‍ട്ടി ടിക്കറ്റ് തന്നാല്‍ മത്സരിക്കുമെന്നുമായിരുന്നു പ്രതികരണമാരാഞ്ഞ ഇന്ത്യന്‍ എക്‌സ്പ്രസ് പ്രതിനിധിയോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. സിറ്റിംഗ് എം എല്‍ എ കൂടിയായ ഭാര്യയും ഇതേ സീറ്റില്‍ മത്സരരംഗത്തുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, പാര്‍ട്ടി ഞങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അവര്‍ തീരുമാനിക്കട്ടെയെന്നുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി.

കേരളത്തിൽ കൊവിഡ് പ്രശ്നം: ഇന്ന് മന്ത്രിസഭാ യോഗം; കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും

Why yogi Adithyanath in Gorakpur? These are the five reasons

English summary

Swati Singh, the minister for women welfare in the Yogi Adityanath government, and her husband, state BJP vice-president Dayashankar, have been dreaming for the Sarojini constituency.