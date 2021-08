International

പേരില്‍ അത്രയേറെ ലാളിത്യമുണ്ട് താലിബാന്. വിദ്യാര്‍ത്ഥി എന്നര്‍ത്ഥം വരുന്ന താലിബ് എന്ന അറബി വാക്കിന്റെ ബഹുവചനം ആണ് താലിബാന്‍- വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍. പക്ഷേ, ഏറെകാലമായി ലോകം ആശങ്കയോടെ കേള്‍ക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് കൂടിയാണ് താലിബാന്‍ എന്നത്. ഇന്നിപ്പോള്‍ ആ ഭയം ഏറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്.

അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍ വീണ്ടും പൂര്‍ണമായും താലിബാന്റെ കീഴിലാകുമോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഉയരുന്നത്. കാബൂളില്‍ നിന്ന് വരുന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ തീരെ പ്രതീക്ഷ നല്‍കുന്നതല്ല. നാല് വര്‍ഷം മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു താലിബാന്റെ അവസ്ഥ എന്നതും ഇപ്പോള്‍ അവര്‍ എവിടെ എത്തി നില്‍ക്കുന്നു എന്നതും പരിശോധിച്ചാല്‍ ഭയപ്പാട് മാറുകയില്ല. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ സംഭവിക്കുന്നതെന്ത്...

From 2017 to 2021- Where Taliban is standing now in Afghanistan; Almost all part of the country is under Taliban control. The withdrawal of US Army also helped Taliban to regain power.