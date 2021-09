യുഎഇ ടൂറിസ്റ്റ് വിസയ്ക്ക് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം? യുഎഇയിലേക്കും ദുബായിലേക്കും സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്ങനെ...

International

oi-Jisha A S

കൊവിഡ് വ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് വിലക്ക് നീക്കിയതിന് പുറമേ ഇന്ത്യക്കാർ അടക്കമുള്ളവർക്ക് ടൂറിസ്റ്റ് വിസ നൽകാൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് യുഎഇ. ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ ദുബായിൽ നടക്കുന്ന എക്സ്പോ 2020- ട്രേഡ് ഫെയറിന് മുന്നോടിയായാണ് യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് ഭരണകൂടം ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് ഉൾപ്പെടെ ടൂറിസ്റ്റ് വിസകൾ നൽകാൻ തുടങ്ങിയത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളത്.

