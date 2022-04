ഇമ്രാനെ ക്ലീൻ ബൗൾഡാക്കിയത് 4 ബുദ്ധികേന്ദ്രങ്ങൾ; പാക് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ചാണക്യന്മാർ, നീക്കങ്ങള്‍ കിറുകൃത്യം

International

oi-Swaroop Tk

ഇസ്ലാമാബാദ്: പാര്‍ലമെന്റില്‍ വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പില്‍ പരാജയപ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് പാകിസ്ഥാന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയെന്ന ചരിത്രമാണ് ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 342 അംഗ സഭയില്‍ ഇമ്രാന്‍ ഖാനെതിരായ അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തെ പിന്തുണച്ച് പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികള്‍ക്ക് 174 വോട്ടുകള്‍ നേടാനായി.

അര്‍ദ്ധരാത്രിയിലെ നാടകീയ രംഗങ്ങള്‍; ഇമ്രാന്റെ പുറത്തുപോക്ക് പുതിയ ചരിത്രം, പിന്‍ഗാമി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫ്?

