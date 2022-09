International

oi-Alaka KV

എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുടെ നിര്യാണത്തോടെ ചാള്‍സ് രാജകുമാരന്‍ അടുത്ത രാജാവാകും. 73 കാരനായ ചാള്‍സ് ഉടന്‍ തന്നെ രാജാവായി അധികാരം ഏല്‍ക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

25ാം വയസിലാണ് എലിസബത്ത് രാജ്ഞി രാജ്ഞി പദത്തിൽ എത്തിയതെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷം തന്റെ 73ാം വയസിലാണ് ചാൾസ് രാജവ് എന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുന്നത്.രാജകുമാരില്‍ നിന്ന് രാജാവായി മാറുമ്പോള്‍ ചാള്‍സ് രാജകുമാരന് ധാരാളം ആനുകുല്യങ്ങളും ഉണ്ടാകും.

English summary

Prince Charles will have special privileges when he becomes king, and here are some of the privileges he will have